Hindistan'da protestolar sürüyor

27.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:12

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletindeki gösteriler sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Eyaletteki şiddetli protestolar sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Muhammed Harun ile 40 yaşındaki Muhammed Şefik yaşamını yitirdi. Eyalette, Firuzabad'da 6, Meerut'ta 4, Kanpur'da 3, Sambal ve Bijnor'da 2'şer, Laknov ve Varanasi'de birer kişi protestolar sırasında hayatını kaybetti.

Protestolar sırasında ölenlerin sayısı Uttar Pradeş'te 19'a, ülke genelinde ise 25'e yükseldi.

Cuma namazı sonrası için önlemler alındı

Ülke genelinde cuma namazı sonrası yaşanabilecek olası protesto gösterilerine karşı çeşitli önlemler alındı.

Başkent Yeni Delhi'nin çeşitli bölgelerine 15 bölük paramiliter güvenlik görevlisi konuşlandırıldı.

Uttar Pradeş eyaletinin 21 bölgesinde internet hizmetlerine erişim askıya alındı ve eyaletin çeşitli bölgelerinde ek güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Yetkililer, drone ile havadan gözetleme yapılacağını açıkladı.

Eyaletin başkenti Laknov'da mobil internet hizmetlerine ek olarak mesaj servisleri de askıya alındı.

Eyalette bulunan Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) kampüsünde protestolar sırasında hayatını kaybedenler için ellerinde mumlarla yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılan öğrenci sayısı 1200'e çıktı.

Protestolar sebebiyle eyalet genelinde tutuklananların sayısı 1113'e, gözaltına alınanların sayısı 5 bin 558'e yükseldi.

Mumbai'de protestolar

Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de (Bombay), yüzlerce kadın tarafından yasa karşıtı protesto gösterisi düzenleniyor.

Öte yandan Mumbai'de polis, düzenlenmesi planlanan yasa karşıtı yürüyüşe izin vermedi. Protesto gösterisinin sadece Azad Meydanı ile sınırlı kalacağı belirtildi. İsmi açıklanmayan organizatörlerden biri, "Polis tarafından bize miting yapmamız için izin verilmedi. Polis bize şiddet korkusu nedeniyle izin verilmediğini söyledi. Ancak mücadele devam edecek." dedi.

Öte yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) politikacılarından eski Maharaştra eyalet Başbakanı Devendra Fadnavis öncülüğünde, Mumbai'deki August Kranti Meydanı'nda yasaya destek mitingi düzenlenecek.

Norveçli kadından Hindistan'dan ayrılması istendi

Kerala eyaletinde protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle 74 yaşındaki Norveç vatandaşı Janne-Mette Johannson'un Hindistan'dan ayrılması istendi. Yetkililer, yaşlı kadının protestolara katılarak vize şartlarını ihlal ettiğini bildirdi. Johannson'un bugün ülkeden ayrılması bekleniyor.

Birkaç gün önce, Tamil Nadu eyaletinin başkenti Çennai'de bulunan Hint Teknoloji Enstitüsü Madras'ta (IIT-Madras) öğrenim gören Alman değişim öğrencisi Jakob Lindental'in, yasa karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle Hindistan'dan ayrılması istenmişti. Alman öğrenci, daha sonra ülkeden ayrılmıştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA