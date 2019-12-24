Hindistan'da protestolar sürüyor
Eylemlerden görüntüler Protestocuların slogana atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi Protestocuların ellerinde dövizlerle görüntüleri KALKÜTA - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam...
24.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:30
Eylemlerden görüntüler
Protestocuların slogana atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi
Protestocuların ellerinde dövizlerle görüntüleri KALKÜTA - Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.
Kaynak: AA