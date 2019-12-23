Hindistan'da protestolar sürüyor

23.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:30

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki eyaletlerde, vatandaşlık yasası karşıtı on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.

Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor'daki gösteride on binlerce kişi vatandaşlık yasasındaki değişiklik ve Ulusal Vatandaşlık Sicili karşıtı sloganlar attı. Şehrin çeşitli bölgelerinden gelerek Kuddus Saheb Edigah meydanında toplanan protestocular, sivil itaatsizlik çağrısında bulundu.

Tamil Nadu eyaletinin başkenti Çennai'deki protesto eylemleri ise Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

DMK lideri Muthuvel Karunanidhi Stalin ve muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'den (INC) eski maliye bakanı ve parlamento üyesi Palaniappan Chidambaram'ın katıldığı gösteride hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Kerala eyaletinin Koçi şehrindeki protestolara da aralarında yönetmen ve aktörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Telangana eyaletinin Nizamabad bölgesinde çeşitli örgütler tarafından düzenlenen yasa karşıtı eylemlerde ise yasanın geri çekilmesine yönelik talepte bulunuldu.

Öte yandan polis yetkilileri, Uttar Pradeş eyaletinde 19-21 Aralık tarihlerindeki gösterilerde hayatını kaybeden 16 kişiden 14'ünün ateşli silahla yaralanması sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA