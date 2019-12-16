Hindistan'da protestolar sürüyor

16.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:00

Hindistan'da, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'de Jamia Millia Islamia Üniversitesi (JMI) ve Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerinin protesto gösterisine dün sert müdahalede bulunan ve çok sayıda öğrencinin yaralanmasına yol açan polis şiddeti, ülkenin çeşitli eyaletlerindeki üniversite öğrencileri tarafından protesto ediliyor.

Yeni Delhi Emniyet Müdürlüğünün önünde, aralarında Jawaharlal Nehru ve JMI öğrencilerinin bulunduğu yüzlerce gösterici eylem düzenliyor.

Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Aligarh Müslüman Üniversitesindeki gösterilere polisin dün gece sert müdahale etmesinin ve kampüse girmesinin ardından tüm öğrencilerin evlerine gönderileceği açıklandı.

Eyaletin Laknov kentindeki Nadwa Üniversitesinde yüzlerce öğrenci, polis eylemlerini ve yasadaki değişikliği protesto etmek için kampüste bir araya geldi. Polis, kampüsten dışarı çıkmaya çalışan öğrencilere müsaade etmezken, öğrenciler polise taş fırlattı.

Varanasi şehrinde bulunan Banaras Hindu Üniversitesi ve Haydarabad'daki Mevlana Azad Urdu Üniversitesi öğrencileri, vatandaşlık yasasındaki değişikliği ve polis şiddetini gece boyunca protesto etti.

Mumbai'de Hindistan Teknoloji Enstitüsü (IIT), Tata Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Mumbai Üniversitesi öğrencileri, Delhi'deki polis şiddetine karşı Jamia Millia Islamia Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma içerisinde olduklarını ve bu sebeple dersleri boykot ettiklerini duyurdu.

Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'daki Aliah ve Jadavpur üniversiteleri, Bihar eyaletindeki Patna Üniversitesi, güneyde Puduçeri birlik toprağındaki Pondicherry Üniversitesi, Tamil Nadu eyaletindeki IIT-Madras ve kuzeyde Pencap'taki Chandigarh Üniversitesi öğrencileri, gerek Jamia Millia Islamia Üniversitesi öğrencilerine uygulanan şiddete gerek yasa değişikliğine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Güneyde de Kerala eyaletinde gece boyu protestolar sürdü.

İnternete kısıtlama

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerji, başkent Kalküta'da yasa değişikliğine karşı protesto çağrısında bulundu. Eyaletin dört bölgesinde internet hizmetine erişim askıya alındı.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin 10 bölgesinde internet hizmetine erişim kısıtlaması 24 saat daha uzatılırken, Uttar Pradeş eyaletinin Aligarh, Meerut ve Saharanpur bölgelerinde internet hizmetine erişim kısıtlandı.

Başkentte otobüsü yakanların polis olduğu iddiası

Sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda, Yeni Delhi polisinin, hasar gören bir otobüsün içerisine bir bidonla sıvı madde döktüğü görüldü. Bu görüntülerin üzerine çok sayıda kullanıcı, polisin, otobüsleri ateşe verdiğini ve bu suçu protestocuların üzerine attığı yorumunda bulundu.

Yeni Delhi Polisi ise iddiaları reddetti.

Başkent Yeni Delhi'de dün düzenlenen protestolarda otobüslerin göstericiler tarafından yakıldığı iddia edilmişti.

Polis, Jamia Millia İslamia Üniversitesine izinsiz girdi

Delhi polisi, dün başkentteki Jamia Millia İslamia Üniversitesine izin almadan girerek öğrenci ve üniversite çalışanlarına biber gazı ve gerçek mermilerle müdahalede bulunmuştu.

Üniversite yetkilisi Waseem Ahmed Han, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, polisin üniversiteye zorla girdiğini, binanın camlarını kırdığını, öğrenci ve üniversite personelini darbettiğini savunmuştu.

Han, biber gazıyla yapılan müdahalenin ardından öğrencilerin üniversite kütüphanesine sığındığını ve olaylarda polisin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu bir öğrencinin bacağından yaralandığını kaydetmişti.

Polisin üniversitenin giriş ve çıkışlarını kapattığına dikkati çeken Han, biber gazından etkilenenler ve yaralılar için kampüse sağlık ekiplerinin girişine izin verilmediği bilgisini paylaşmıştı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, 13 Aralık'ta BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA