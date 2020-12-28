Hindistan'da protestocu çiftçilerin telekomünikasyon sistemlerini sabote ettiği iddialarına soruşturma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hindistan'da protestocu çiftçilerin telekomünikasyon sistemlerini sabote ettiği iddialarına soruşturma

28.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:01
Hindistan'da protestocu çiftçilerin telekomünikasyon sistemlerini sabote ettiği iddialarına soruşturma

Hindistan'ın, Pencab eyaletinde protestolara devam eden tarım çiftçilerinin, telekomünikasyon sistemlerinin güç kaynağını sabote ettiği yönündeki iddialara yönelik soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Hindistan'ın, Pencab eyaletinde protestolara devam eden tarım çiftçilerinin, telekomünikasyon sistemlerinin güç kaynağını sabote ettiği yönündeki iddialara yönelik soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin bulunduğu Pencab'da, telekomünikasyon sistemlerini besleyen elektrik bağlantıları sabote edildi.

Yüzlerce telekom kulesini kapsadığı belirtilen olayla ilgili hükümet soruşturma başlattı.

Olayla ilgili bir yetkili, polise, altyapıyı sabote edenlerin izini sürmeleri talimatını verdiklerini söyledi.

Hindistan Çiftçileri Birliği (BKU) BKU Başkan Yardımcısı Shingaara Singh Maan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Biz asla böyle bir çağrıda bulunmadık. Tam aksine üyelerimize, güç kaynağına veya mobil kulelere herhangi bir hasar vermemelerini söyleyen ilk organizasyon biz olduk." ifadesini kullandı.

Odak noktalarının sadece bir telekomünikasyon şirketini boykot etmekten ibaret olduğunu söyleyen Shingaara, böyle bir olaya kalkışan varsa da bu kişilerin, BKU'nun yönlendirmesiyle değil, şirketlere olan kendi kızgınlıkları nedeniyle kalkışmış olabileceğini aktararak, BKU'nun bu durumla ilgisi olmadığını kaydetti.

Bölgede son 24 saatte 150, bugüne kadar ise 1338 telekom kulesinin güç kaynağının kesildiği belirtiliyor.

Resmi görüşmelerden sonuç çıkmamıştı

Yeni yasaların kaldırılmasını isteyen protestocu çiftçilerin talepleri konusunda yapılan şimdiye kadarki resmi görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Protestocu çiftçiler, 26 Aralık'ta eylemlerini büyük şirket binaları önüne taşımaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

Ana muhalefetteki Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi de çiftçi protestolarına destek için tarım yasalarının geri çekilmesini talep eden dilekçeyi Cumhurbaşkanı'na sunmuştu.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 2 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti.

Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Başbakan Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Merve Dizdar Hatice Şendil Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hindistan'da protestocu çiftçilerin telekomünikasyon sistemlerini sabote ettiği iddialarına soruşturma | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:04:46. #1.15#
title