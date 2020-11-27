Son dakika haberi | - Hindistan'da protestocu çiftçilere polisten gazlı müdahale
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Son dakika haberi | - Hindistan'da protestocu çiftçilere polisten gazlı müdahale

27.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:44

Son dakika haberi: - Hindistan'da protestocu çiftçilere polisten gazlı müdahale Hindistan'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçilere polis gazla müdahale etti.

- Hindistan'da protestocu çiftçilere polisten gazlı müdahale

YENİ DELHİ - Hindistan'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçilere polis gazla müdahale etti.

Hindistan'da Modi hükümetinin tarıma ilişkin yeni yasal düzenlemeleri kabul etmesi çiftçileri kızdırmıştı. Ülkenin farklı noktalarında toplanan çiftçiler, başkent Yeni Delhi'ye doğru yürüyüşe çıkmıştı. Yeni Delhi'ye girişi polis tarafından engellenen çiftçilerin bugün başkent Yeni Delhi'de toplanmasına izin verildi. Başkentte toplanan çiftçiler, hükümetin kısa süre önce onaylanan tarım politikasını protesto etti. Ülkenin farklı noktalarından Yeni Delhi'ye gelen çiftçiler, polis ile karşı karşıya geldi. Polis, hükümet karşıtı slogan atan eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

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Çiftçilerin protestoları ilk olarak Eylül ayında, "Hindistan'ın tahıl merkezi" olarak bilinen Pencap ve Haryana'nın kuzey eyaletlerinde başlamıştı.

Son dakika haberi | - Hindistan'da protestocu çiftçilere polisten gazlı müdahale
Son dakika haberi | - Hindistan'da protestocu çiftçilere polisten gazlı müdahale
Son dakika haberi | - Hindistan'da protestocu çiftçilere polisten gazlı müdahale
Son dakika haberi | - Hindistan'da protestocu çiftçilere polisten gazlı müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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