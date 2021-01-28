Hindistan'da protestocu çiftçiler, 1 Şubat'ta düzenlenecek parlamento yürüyüşünü iptal etti
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Hindistan'da protestocu çiftçiler, 1 Şubat'ta düzenlenecek parlamento yürüyüşünü iptal etti

28.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:27
Hindistan'da protestocu çiftçiler, 1 Şubat'ta düzenlenecek parlamento yürüyüşünü iptal etti

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Cumhuriyet Bayramı'nda yaşanan olaylı gösterilerin ardından 1 Şubat'ta düzenlenecek parlamento yürüyüşünü iptal etti.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Cumhuriyet Bayramı'nda yaşanan olaylı gösterilerin ardından 1 Şubat'ta düzenlenecek parlamento yürüyüşünü iptal etti.

Al Jazeera'nin haberine göre, Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman'ın yıllık bütçeyi sunması planlanan 1 Şubat Pazartesi günü, protestocu çiftçiler düzenlenecek parlamento yürüyüşünü iptal etti.

Protesto liderlerinden Balbir Rajewal, yaptığı açıklamada, Meclise yürüyüşün ertelendiğini ancak eylemlerin devam edeceğini söyledi.

Sendikaların cumartesi günü miting ve açlık grevi düzenleyeceğini ancak parlamentoya yapılacak yürüyüşün iptal edildiği kaydedildi.

Gösterileri düzenleyen çiftçi sendikası Samyukt Kisan Morcha, protestocuların tarihi Kızıl Kale'ye girmesi üzerine polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahalesini kınadı.

Protestoculara "şartlara ve koşullara uyulmadığı için" müdahale edildi

Çiftçi lideri Darshan Pal ise "Bu olaylar sadece mücadelemizi erteledi." dedi.

Hint polisi, bir çiftçinin yaşamını yitirdiği gösterilerde 394 polisin yaralandığını ve protestoculara "şartlara ve koşullara uyulmadığı için" müdahale edildiğini söyledi.

Çiftçiler, protestolarda polis barikatlarını aşarak şehre ilerlemiş, "Kızıl Kale" adı verilen 17. yüzyıldan kalan tarihi kaleyi işgal etmişti.???????

- Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan'da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçiler tarafından protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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