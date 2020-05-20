Hindistan'da politikacı ve oğlu tüfekle infaz edildi
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Hindistan'da politikacı ve oğlu tüfekle infaz edildi

Hindistan'da bir politikacı ve oğlu kırsal bir araziden geçecek olan yolu incelerken, iki kişi tarafından tüfekle vurularak infaz edildi.

Hindistan'da politikacı ve oğlu tüfekle infaz edildi
20.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:52

 Hindistan'da bir politikacı ve oğlu kırsal bir araziden geçecek olan yolu incelerken, iki kişi tarafından tüfekle vurularak infaz edildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Sambhal kenti Shamsoi köyünde, Mahatma Gandhi Ulusal Kırsal İstihdam Garantisi Yasası (MGNREGA) altında inşası devam eden yolu inceleyen Samajwadi Partisi'ne mensup Chote Lal Diwakar ve oğlu Sunil, yapılan yolun arazilerini kesecek olduğunu söyleyen iki kişi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

ARAZİ KAVGASI TARTIŞMA ÇIKARDI 

Diwakar ve oğlu Sunil inşası devam eden yolu incelerken, köy halkından öfkeli bir grup yeni yolun arazilerini kestiği için durdurulmasını istedi. Çıkan tartışmanın alevlenmesiyle elinde tüfek olan iki kişi namlularını Diwakar ve oğluna çevirip tehditler savurdu, ardından politikacı ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyaya sızmasıyla polis, görüntüleri inceleyip iki adamın kimliğini belirleyerek gözaltına aldığını bildirdi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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