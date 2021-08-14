Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelanda ölü sayısı 23'e çıktı
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Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelanda ölü sayısı 23'e çıktı

Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelanda ölü sayısı 23'e çıktı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde bir otoyolda 11 Ağustos'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde bir otoyolda 11 Ağustos'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Hint-Tibet Sınır Gücü (ITBF) sözcüsü Vivek Kumar Pandey, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün itibarıyla göçük altında kalan 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kinnaur kentindeki bir otoyolda 11 Ağustos'ta heyelan meydana gelmişti.

Düşmeye devam eden kayaların arama kurtarma çalışmalarını engellediğini belirten yetkililer, 12 Ağustos'ta toprak altında kalan 13 kişinin öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Himaçal Pradeş'te temmuzda meydana gelen heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Eyaletin bazı bölgelerinde son haftalarda görülen şiddetli yağışlar çok sayıda bölgede toprak kaymasına neden oldu.

Hindistan'ın batı bölgelerini etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok bölgede, seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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