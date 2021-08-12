Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelanda ölü sayısı 13'e çıktı
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Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelanda ölü sayısı 13'e çıktı

Hindistan'da otoyolda meydana gelen heyelanda ölü sayısı 13'e çıktı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde dün bir otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde dün bir otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

BBC'nin haberine göre, dün, Kinnaur kentindeki bir otoyolda yaşanan heyelanda, 10 kişinin kurtarıldığı ve yaklaşık 30 kişinin araçlarda hala mahsur olduğu bildirildi.

Yetkililer, heyelan nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Düşmeye devam eden kayaların arama kurtarma çalışmalarını engellediği belirtildi.

Himaçal Pradeş'te, temmuzda meydana gelen heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Eyaletin bazı bölgelerinde son haftalarda görülen şiddetli yağışlar, çok sayıda bölgede toprak kaymasına neden oldu.

Hindistan'ın batı bölgelerini etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok bölgede, seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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