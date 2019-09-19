Hindistan'da ortak dil tartışması sürüyor

19.09.2019 13:06

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'ın geçen hafta sonu Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğuna ilişkin açıklamasının ardından ülkedeki dil tartışması devam ediyor.

Hint basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) Sözcüsü Milletvekili T.K.S. Elangovan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın küresel kimliği için bir Hint dili olması gerekiyorsa, Tamil bunun için en uygun dildir." ifadesini kullandı.

Tamil'in yeryüzündeki en eski dillerden biri olduğunu belirten Elangovan, ayrıca Sri Lanka'nın, Singapur'un ve Hindistan'ın resmi dillerinden biri olduğuna işaret etti.

Elangovan, Hindistan'da Hintçe konuşanların sayısının fazla olduğunu, buna karşın Hintçe konuşamayanların sayısının daha fazla olduğunu vurguladı.

Ülkenin küresel kimliğinin Hintçe olamayacağını vurgulayan Elangovan, Hindu milliyetçisi örgüt Ulusal Gönüllü Organizasyonu (RSS) ideolojisinin, Hintçeyi tüm topluma dayatmaya çalıştığını kaydetti.

Elangovan, partisinin herhangi bir dile karşı olmadığını belirterek, "Hintçe dayatması"na karşı çıktıklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Amit Şah, açıklamasına ilişkin gelen tepkiler karşısında, dün, "Ben asla Hintçenin bölgesel dillere empoze edilmesini istemedim. Sadece ana dilden sonra ikinci dil olarak Hintçenin öğrenilmesini talep ettim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ortak dil tartışması

İçişleri Bakanı Şah, geçen hafta sonu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint ulusunun ortak dilinin Hintçe olduğunu belirterek, "Hindistan'ın küresel olarak kimliğine işaret eden ortak bir dile sahip olması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin, İngilizceyle beraber resmi dili Hintçenin önemini vurgulayan Şah, "Ülkeyi birlik içerisinde bağlayabilecek bir dil varsa, bu dil Hindistan'da en çok konuşulan ve anlaşılan Hintçedir." değerlendirmesi yapmıştı.

Amit Şah'ın açıklamalarına farklı siyasi partilerden ve liderlerden tepki gelmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Karnataka eyaleti Başbakanı B.S. Yediyurappa, ülkedeki tüm dillerin eşit olduğunun altını çizerek, Karnataka eyaletinin ana dilinin Kannada olduğunu ve bundan asla taviz verilmeyeceğini kaydetmişti.

Muhalefetteki eski INC lideri Rahul Gandhi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkede tanınan 23 dili sıralayarak, "Hindistan'ın çok dilliliği onun zayıflığı değildir." yorumunu yapmıştı.

INC'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da ülkedeki dil çeşitliliğinin zenginlik olduğu, iktidardaki BJP'nin ideolojisinin Hindistan'ı tehdit ettiği belirtilerek, "Hindistan sizin ideolojinizin tehdidi altında, dillerin değil." ifadesine yer verilmişti.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi, Hintçenin her Hint vatandaşının ana dili olmadığını anımsatarak, "Hindistan, Hintçeden, Hindu'dan (Hinduizm'e inanan) ve Hindutva'dan (Hindu milliyetçiliği) daha büyüktür." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede önde gelen sinema aktörü ve yönetmeni Rajinikanth ise "Eğer Hintçeyi dayatırsanız, sadece Tamil Nadu değil, diğer güney eyaletleri de bunu kabul etmeyecektir." uyarısında bulunmuştu.

Hindistan'da anayasada 22 farklı resmi dil tanımlanırken, resmi yazışmalarda İngilizce ve Hintçe kullanılıyor. Ülkede Urduca, Maratça, Malayalamca, Tamilce, Bengalce, Teluguca, Kannadaca, Keşmirce, Gujaratça, Pencapça ve Assamca kullanılan başlıca diller arasında yer alıyor.

Kaynak: AA