Hindistan'da orduya ait helikopter baraja düştü
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Hindistan'da orduya ait helikopter baraja düştü

Hindistan'da orduya ait helikopter baraja düştü
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı Kathua'da ordu helikopterinin baraja düştüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı Kathua'da ordu helikopterinin baraja düştüğü bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan ordusuna ait "254 AA" tipi helikopter yerel saatle 10.43'te Kathua'nın Basohli mevkisindeki Ranjit Sagar Barajı'na düştü.

Helikopterde en az 5 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Pathankot polis şefi Surendra Lamba, kurtarma ekipleri ve askerlerin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Kayıp kişileri arama kurtarma çalışmaları ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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