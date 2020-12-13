Hindistan'da orduya 15 günlük "yoğun savaş" için cephane stoklama talimatı verildi
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Hindistan'da orduya 15 günlük "yoğun savaş" için cephane stoklama talimatı verildi

13.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:56
Hindistan'da orduya 15 günlük

Hindistan hükümeti, ordusuna 15 günlük "yoğun savaş durumu" için silah ve cephane stoku hazırlama talimatı verdi.

Hindistan hükümeti, ordusuna 15 günlük "yoğun savaş durumu" için silah ve cephane stoku hazırlama talimatı verdi.

Hindistan haber ajansı ANI'nın haberine göre, Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıklarına verdiği talimatta, daha önce 10 gün yoğun savaşa hazırlık için hazır tutulan stokların, 15 günlük savaşa yetecek miktara çıkarılmasını istedi.

Kararın, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de Pakistan ile, Ladakh bölgesinde ise Çin ile sınır gerilimleri yaşadığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Hindistan, Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmanın ardından, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin 10 milyar rupilik (yaklaşık 13,5 milyar dolar) silah ve cephane bütçesini 50 milyar rupiye (yaklaşık 67,5 milyar dolar) çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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