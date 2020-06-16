Hindistan'da "online boşanma" dönemi başladı
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Hindistan'da "online boşanma" dönemi başladı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının yükselmeye devam ettiği Hindistan'da resmi kurumların kapalı olması nedeniyle boşanamayan çiftler için "online boşanma" uygulaması başlatıldı.

Hindistan'da
16.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:21

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısının yükselmeye devam ettiği Hindistan'da resmi kurumların kapalı olması nedeniyle boşanamayan çiftler için "online boşanma" uygulaması başlatıldı.

Hindistan'da yeni tip korona virüs salgınının önüne geçilemiyor. Ülkede sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, kamu ve özel kuruluşlar da salgın tehlikesi nedeniyle faaliyetlerine başlayamadı. Ülkede adliyelerin kapalı olması boşanmak isteyen eşler arasında krize neden olurken, başkent Yeni Delhi'de mahkemeler bugün video uygulaması üzerinden "online boşanma" dönemini başlattı. Açılan online boşanma davası çerçevesinde bugün ilk olarak 2017 yılında evlenen bir çift boşandı. Evlendikten bir yıl sonra boşanmak için mahkemeye başvuran Hindu çiftin mahkemece boşanmasına karar verildi. Duruşmaya eşler, iki tarafın avukatları ve aileleri katıldı. Taraflar, hazırlanan online belgelere elektronik imza attı.

Boşanan çift, uzun zaman önce açılan dava sonuçlandığı ve böyle bir uygulamanın ilk tanığı olabildikleri için mutlu olduklarını belirtti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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