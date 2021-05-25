Hindistan'da on binlerce kişi kasırga nedeniyle tahliye edildi

Hindistan'ın Odisha ve Batı Bengal eyaletinde on binlerce kişinin kasırga nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Hindistan'ın Odisha ve Batı Bengal eyaletinde on binlerce kişinin kasırga nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) tarafından yapılan açıklamada, Yaas adı verilen kasırganın saatte 177 kilometre hıza sahip olacağı ve yarın erken saatlerde Orisha ve Batı Bengal eyaletlerini etkisi altına alacağı belirtildi.

Batı Bengal ve Odisha'da acil durum ekipleri görevlendirildi.

Yetkililer, Batı Bengal'de en az 20 ilçenin kasırgadan etkileneceğini belirterek söz konusu ilçelerde kalan on binlerce kişinin barınaklara taşındığını duyurdu.

Odisha'da da yaklaşık 15 bin kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın yılın bu dönemlerinde sıkça tropikal rüzgarların etkisi altında kaldığı biliniyor.

Geçen hafta şiddetlenen ve Hindistan'ın kuzeybatısını vuran Tauktae kasırgası 29 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bangladeş'te Mayıs 2020'de etkili olan Amphan Kasırgasında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Odisha'da 1999'da yaşanan ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga ise yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere