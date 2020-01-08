Hindistan'da on binlerce işçi greve gitti

08.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:48

Hindistan'ın birçok bölgesinde, hükümetin bazı kamu kuruluşlarını özelleştirmesine ve ekonomi politikalarına karşı çıkan on binlerce işçi greve gitti.

Ülke basınındaki haberlere göre, ana muhalefetteki Kongre Partisinin de aralarında bulunduğu bazı partilerden en az 10 sendikaya bağlı on binlerce işçinin, Başbakan Narendra Modi'nin iş gücü reformlarına karşı düzenlediği grev nedeniyle ulaşım ve banka hizmetleri gibi pek çok alanda aksamalar yaşandı.

Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da grev nedeniyle bazı tren seferleri yapılamadı, bazı kentlerde de mağaza ve bankalar açılmadı.

Kongre Partisinin Eski Genel Başkanı Raul Gandi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hükümetin politikalarının, işsizlik konusunda bir felakete yol açtığını ve kamu kuruluşlarını zayıflattığını ifade etti.

Asya'nın 3'üncü büyük ekonomisi Hindistan'da hükümetin, içinde bulunulan mali yıl için yaptığı yüzde 5'lik büyüme tahmini, son 10 yıldaki en düşük ivmeye işaret ediyor.

Ülkede, imalat ve inşaat sektöründe binlerce kişi işini kaybederken, aralıkta işsizlik oranı yüzde 7,7'ye ulaştı.

Kaynak: AA