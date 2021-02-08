Hindistan'da ölen oğlunun cesedini arayan Keşmirli, yasa dışı cenaze töreni düzenlemekle suçlandı

Hindistan polisi, hükümet güçleri tarafından öldürülen oğlunu arayan Keşmirli Ahmed Mustaq'ın yasa dışı cenaze töreni düzenlemek ve devlete itaatsizlik etmekten suçlu bulunduğunu bildirdi.

Hindistan polisi, hükümet güçleri tarafından öldürülen oğlunu arayan Keşmirli Ahmed Mustaq'ın yasa dışı cenaze töreni düzenlemek ve devlete itaatsizlik etmekten suçlu bulunduğunu bildirdi.

Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, oğlu öldürülen Ahmed Mustaq ve iki kardeşi de dahil toplam 6 kişinin Yasadışı Faaliyetleri Önleme Yasası (UAPA) kapsamında suçlu bulunduğu belirtildi.

Ahmed Mustaq ve kardeşleri henüz gözaltına alınmadı.

Ahmed Mustaq'ın 16 yaşındaki oğlu Athar Mustaq ve beraberindeki 2 genç hükümet güçleri tarafından, 30 Aralık'ta Srinagar şehri yakınlarında vurulmuştu. Hükümet güçleri, gençlerin Keşmir'de Hint yönetimine karşı çıkan terörist odaklarla iş birliği içinde olduğunu, teslim olmayı reddettikleri için vurulduklarını iddia etmişti.

Vurulan gençler, kendi köylerinden yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta bir mezarlığı gömülmüştü.

Athar'ın ailesi, çocuklarının terörist olmadığını defalarca kez dile getirmişti. Öte yandan, geçen ay Ahmed Mustaq, köyünde bir mezar kazarak oğlunun o mezara defnedilmesini talep etmişti.

Acılı babanın oğlunun mezarını aradığı videolar sosyal medyada hızla yayılmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Tepki gösteren yerel halk "cenazeleri iade edin" kampanyası başlatmıştı.

Söz konusu yasa kapsamında bugüne kadar 150'den fazla Keşmirlinin isimsiz mezarlara gömüldüğü biliniyor.

2019 yılında değiştirilen terörle mücadele yasası, hükümete vatandaşları terörist ilan etme yetkisi veriyor. Uygulama Hint polislerin, herhangi bir delil sunmadan bir kişiyi 6 ay gözaltında tutmasının ve hakkında işlem başlatılan kişilerin 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının yolunu açıyor.

Hint yetkililer, söz konusu yasanın 2019 yılında özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir bölgesinin Hindistan ile bütünleşmesini sağlamak ve bölgeyi ulus karşıtı unsurlardan ve Pakistan'ın etkisinden arındırmak için gerekli olduğunu savunuyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayınlanan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere