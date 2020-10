Hindistan'da öldü sanılan kişi cenaze töreninde dirildi

Hindistan'da öldüğü sanılarak cam buzlu tabuta konulan 74 yaşındaki Kumar'ın 20 saat boyunca yaşadığı ortaya çıktı.

Hindistan'da öldüğü sanılarak cam buzlu tabuta konulan 74 yaşındaki Kumar'ın 20 saat boyunca yaşadığı ortaya çıktı.

Hindistan'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Ülkenin Kandhampatti köyünde öldüğü sanılarak ailesi tarafından cenaze törenine kadar buzlu cam tabuta konulan 74 yaşındaki Balasubramanian Kumar'ın 20 saat boyunca tabutta yaşadığı ortaya çıktı. Olayın anı kameralara an be an yansıdı. Hasta ve yatağa bağımlı olan Kumar'ın tabutta hareket ettiğini gören görevli, aile üyelerine haber verdi. Kumar, hastanede tedavi altına alınırken, polis olayda aileye soruşturma başlattı. Polis soruşturma gerekçesini, Kumar'ı cam ve buzlu tabuta koyulması gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı