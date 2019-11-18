Hindistan'da öğrenciler yurt ücretlerindeki zammı protesto etti

18.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:20

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir üniversitenin yurt ücretlerinde yaptığı artışı protesto ederek Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen yüzlerce öğrenci ile polis arasında arbede yaşandı.

NDTV kanalının haberine göre, yurt ücretlerine yapılan zammı protesto eden Jawaharlal Nehru Üniversitesinden (JNU) yüzlerce öğrenci, milletvekillerinin duruma müdahale etmesi talebiyle Parlamentoya yürüdü.

Yürüyüş sırasında bazı öğrenciler "Eğitimi kurtarın" ve "Herkes için uygun fiyatlı yurtlar sağlayın" yazılı dövizler taşıdı.

Ücretlerin düşürülmesi talebinde bulunan bir grup öğrenci de bazı metro istasyonlarının giriş ve çıkışlarını kapattı.

Sloganlar atarak polis barikatlarını geçmeye çalışan öğrencilere müdahale eden polis, bazılarını gözaltına aldı.

Jawaharlal Nehru Üniversitesi Öğrenci Birliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin protesto sırasında polisin saldırısına uğradığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Polis barışçıl yürüyüşümüzü bozmak için acımasızca güç kullandı ve birkaç öğrenci yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Diğer yandan Hindistan Komünist Partisi lideri Sitaram Yechury, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda protestoculara destek vererek, "Eşi görülmemiş ücret artışlarına karşı düzenlenen barışçıl protesto yürüyüşü polis tarafından zorla durduruluyor. Temel demokratik protesto hakkının engellenmesini şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Üniversite yönetimi, tek kişilik bir oda için ücreti aylık 20 rupiden 600 rupiye, çift kişilik oda için ücreti aylık 10 rupiden 300 rupiye çıkartmış, ayrıca depozitoyu da iki katından fazla artırmıştı.

Öğrenciler milletvekillerinden, iki haftadan fazla bir süredir protesto ettikleri üniversitelerinin yurt ücretlerine zam kararına müdahale etmesini istiyor.

Protestocu yüzlerce öğrenci, geçen hafta üniversitenin mezuniyet töreni sırasında polisle çatışmaya girmişti.

Kaynak: AA