Hindistan'da muson yağmurları: 27 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da muson yağmurları: 27 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da şiddetli muson yağmurlarından etkilenen duvarların yıkılması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye yetkilisi göçük altından 20 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Hindistan'da muson yağmurları: 27 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da şiddetli muson yağmurlarından etkilenen duvarların yıkılması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye yetkilisi göçük altından 20 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Ülkenin ekonomik başkenti Mumbayi'de aşırı yağışlar sebebiyle okullar tatil olurken devlet daireleri de kapatıldı. Yağışlar tren ve hava yollarını da olumsuz etkiledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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