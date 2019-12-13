Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan yasa tasarısı kanunlaştı
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Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan yasa tasarısı kanunlaştı

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" kanunlaştı.

13.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:32
Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan yasa tasarısı kanunlaştı

'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" kanunlaştı.


Tasarı, Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yasalaşarak resmi gazetede yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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