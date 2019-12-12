Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan tasarı parlamentodan geçti
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Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan tasarı parlamentodan geçti

Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, parlamentonun üst kanadından 105 "hayır"a karşı 125 "evet" oyuyla geçti.

12.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:31
Hindistan'da Müslümanları vatandaşlıktan dışlayan tasarı parlamentodan geçti

'da tartışmalı vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı, parlamentonun üst kanadından 105 "hayır"a karşı 125 "evet" oyuyla geçti.


Hindistan'da, çevre ülkelerden gelen altı farklı dini gruba mensup kişilere vatandaşlık yolunu açan ancak aynı pozisyondaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan tasarı, Federal Parlamentonun alt kanadının ardından üst meclis Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) yapılan 6 saatlik görüşmenin ardından oylandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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