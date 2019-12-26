Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasını protesto edenlere milyonluk tazminat mektubu
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaleti yönetimi vatandaşlık yasasına karşı yapılan protestolarda kamu mallarına verilen zarar nedeniyle 200'den fazla kişiden milyonlarca rupilik tazminat talep ediyor
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaleti yönetimi, Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına karşı yapılan protestolarda kamu mallarına verilen zarar nedeniyle 200'den fazla kişiden milyonlarca rupilik tazminat talep ediyor.
Ülkenin en kalabalık eyaletinde en az 230 kişiye gönderilen uyarı mektuplarında tazminatın ödenmemesi halinde icra işlemi yapılacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle