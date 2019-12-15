Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor
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Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak Müslüman göçmenleri kapsamayan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor. Yeni Delhi'de bulunan Jamia Millia İslamia Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği protestoya binlerce kişi destek veriyor

15.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:17
Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor

'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak Müslüman göçmenleri kapsamayan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.


Son 5 gündür ülke genelinde birçok eyalette aralıksız süren gösteriler pazar günü de devam etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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