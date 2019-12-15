Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor
Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak Müslüman göçmenleri kapsamayan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor. Yeni Delhi'de bulunan Jamia Millia İslamia Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği protestoya binlerce kişi destek veriyor
15.12.2019 19:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:17
Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak Müslüman göçmenleri kapsamayan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.
Son 5 gündür ülke genelinde birçok eyalette aralıksız süren gösteriler pazar günü de devam etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com