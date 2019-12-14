Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor
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Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor. 3 eyaletin başbakanı yasayı uygulamayacaklarını bildirdi

14.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:02
Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor

'ın çeşitli eyaletlerinde, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.


Uttar Pradeş


Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Uttar Pradeş'te 1920'de kurulan Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerinin başlattığı protesto eylemlerine vatandaşlar da destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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