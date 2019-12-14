Hindistan'da Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor
Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasası protestoları sürüyor. 3 eyaletin başbakanı yasayı uygulamayacaklarını bildirdi
Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasası değişikliğine protestolar sürüyor.
Uttar Pradeş
Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Uttar Pradeş'te 1920'de kurulan Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerinin başlattığı protesto eylemlerine vatandaşlar da destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle