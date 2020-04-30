Hindistan'da Müslümanlardan Babri Camisi'nin enkazı için dava
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Hindistan'da Müslümanlardan Babri Camisi'nin enkazı için dava

Hindistan'da Müslümanlardan Babri Camisi'nin enkazı için dava
30.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:20

YENİ Yıkılan Babri Camisi'nin mülkiyeti için 27 yıldır yasal olarak mücadele eden Tüm Hindistan Babri Camisi Eylem Komitesinin (AIBMAC), enkazının kendilerine verilmesi için dava açacağı bildirildi.

YENİ Yıkılan Babri Camisi'nin mülkiyeti için 27 yıldır yasal olarak mücadele eden Tüm Hindistan Babri Camisi Eylem Komitesinin (AIBMAC), enkazının kendilerine verilmesi için dava açacağı bildirildi.

Komitenin avukatı Zafaryab Jilani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki sokağa çıkma yasağı sona erdikten sonra konuyla ilgili talebin mahkemeye taşınacağını söyledi.

1992 yılında yıkılan caminin enkazının, cami gibi kutsal olduğunu vurgulayan Jilani, kendilerine verilmesi gerektiğini ve Hinduların bir işine yaramayacağını ifade etti.

Jilani, enkazın nerede ve nasıl kullanılacağına daha sonra karar verileceğini kaydetti.

Babri Camisi'nin mülkiyeti için 27 yıldır yasal olarak mücadele eden komite, caminin enkazının kendilerine verilmesi için dava açacak.

Yüksek Mahkemenin kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davayı, 9 Kasım 2019'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar vermişti.

Radikal Hinduların 1992'de yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa etme planları nedeniyle Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren anlaşmazlıkta yasal süreç, Ekim 2019'da sonuçlanmıştı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, söz konusu tarihte arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı almıştı.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya'da 2 hektarlık arazi tahsis edileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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