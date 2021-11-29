Hindistan'da Müslüman komedyen Faruki, tehditler nedeniyle mesleği bıraktı

Hindistan'da Hindu milliyetçisi grupların tehditlerinin ardından gösterileri iptal edilen Müslüman komedyen Münevver Faruki, mesleği bıraktı.

Faruki, komedyenliği bırakmasını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımında "Nefret kazandı." ifadesini kullanan Faruki, çok sayıda programının iptal edilmesinin ardından komedyenliği bıraktığını ve "sanatın kaybettiğini" kaydetti.

Faruki, kendisi ve izleyicilere yönelik aldığı tehditler nedeniyle son iki ayda 12 komedi gösterisinin iptal edildiğini vurgulayarak, "Yapmadığım espriler nedeniyle beni hapse atmak, gösterilerimi iptal etmek adil değil. Gösteriler, dinine bakılmaksızın Hindistan'da insanlar tarafından sevildi. Bu adil değil." değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman komedyen Faruki, İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) milletvekillerinden birinin oğlu tarafından Hint tanrılarından "uygunsuz" şekilde bahsettiği gerekçesiyle yapılan şikayetin ardından, 1 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Faruki, tamamlanan yargı süreçlerinin ardından 7 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

Hindu gruplar, sosyal medyada Faruki'yi hedef alarak gösterilerini basmak ve izleyicilere zarar vermekle tehdit ediyordu.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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