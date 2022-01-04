Hindistan'da Müslüman kadınların adlarının izinsiz kullanılmasında bir şüpheli yakalandı

YENİ Hindistan'da çok sayıda Müslüman kadının adının bir uygulamanın "açık artırma" listesinde izinsiz yer almasının arkasında olduğu tahmin edilen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hükümet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, polis, çevrim içi sahte "açık artırma" yoluyla Müslüman kadınların isimlerinin kullanılmasından sorumlu olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

Hindistan'ın Maharashtra eyaleti Teknoloji Bakanı Satej Patil, yaptığı açıklamada, Mumbai siber suçlar birimine bağlı polislerin komşu Karnataka eyaletinin Bengaluru şehrinde 21 yaşındaki mühendislik öğrencisini gözaltına aldığını belirtti.

Yüzden fazla kadının ismini izinsiz kullandığı iddia edilen öğrenciye kamu davası açıldığı ifade edildi.

Polis, şüphelinin kimlik bilgilerini paylaşmadı.

Hindistan'da aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı yüzden fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai" uygulamasındaki "açık artırma" listesine konulmuş ve ülke genelinde büyük tepki çekmişti.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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