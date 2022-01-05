Hindistan'da Müslüman kadınları satışa çıkaran uygulamaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Hindistan'da Müslüman kadınları satışa çıkaran uygulamaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Hindistan'da Müslüman kadınları satışa çıkaran uygulamaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Hindistan'da Müslüman kadınların adları ve fotoğrafları kullanılarak açık artırma ile satış uygulamasına konulmasına ilişkin 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Hindistan'da Müslüman kadınların adları ve fotoğrafları kullanılarak açık artırma ile satış uygulamasına konulmasına ilişkin 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Mumbai polisi, çevrim içi sahte "açık artırma" yoluyla yüzden fazla Müslüman kadının isimlerinin ve fotoğraflarının kullanılmasından sorumlu olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polis, soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının 3'e çıktığı ve bu sayının artabileceği bilgisini paylaştı.

Polis yetkilisi Hemant Nagrale, uygulamanın hangi amaçla yapıldığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Maharaştra eyaleti yetkilileri BBC'ye yaptığı açıklamada, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Mumbai emniyetinin siber suçlar birimi, dün, Karnataka eyaletinin Bengaluru şehrinde olayla bağlantılı olduğu belirtilen 21 yaşındaki mühendislik öğrencisini gözaltına almıştı.

Hindistan'da aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı yüzden fazla kadının isminin, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai" uygulamasındaki "açık artırma" listesine konulması ülke genelinde büyük tepki çekmişti.

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AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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