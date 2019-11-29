Hindistan'da Müslüman akademisyen Babri Camisi yorumu sonrası direktörlükten alındı

29.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:14

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Aligarh Müslüman Üniversitesinde görev yapan Dr. Raşid Şaz, Hindistan Yüksek Mahkemesinin Babri Camisi davasında arazinin Hindulara verilmesine ilişkin kararını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından üniversite bünyesinde bulunan bir merkezin direktörlüğünden alındı.

Hindistan merkezli haber sitesi "Caravandaily"deki habere göre, görevinden alınan Şaz'a herhangi bir açıklama yapılmazken, yerine üniversitede görev yapan bir başka akademisyen hızlı şekilde atandı.

Müslüman akademisyenin görevinden alınmadan önce rektör yardımcısı tarafından yayımlanan bildiride, kimsenin Babri Camisi konusuyla ilgili kamuya açık yorum yapmaması gerektiği ve bunun demokratik olmayan bir hareket olduğu belirtildi.

Şaz, yayımlanan bildiriye verdiği cevapta, "Birinin açıklama hakkı yoksa, sizin de bu tür bildirimleri yayımlama hakkınız yok. Etrafta bir sessizlik olduğunu ve Öğretmenler Birliğinin dahi bu konuda açıklama yapmadığını gördüğümde bunu yapmam gerektiğini düşündüm." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da Müslümanlara yönelik linç olayların yaşandığında da sesini yükselttiğini ancak üniversite yönetiminin buna karşı geldiğini vurgulayan Şaz, "Linç olayları meydana geldiğinde üniversite sessiz kaldı. O zaman, bu tür olaylara karşı sesimi yükseltmemin görevim olduğunu düşündüm. Bazı olağanüstü olaylar gerçekleştiğinde sessiz kalırsanız suçlu hissedersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Mahkemenin Babri Camisi kararının kusurlarla dolu olduğuna işaret eden ve buna yönelik bir konuşma yapan Şaz, açıklamalarının ardından Hindistan Müslümanlarının Eğitimsel ve Kültürel Gelişimlerini Koruma Merkezi (CPECEAM) direktörlüğünden alındı.

Yüksek Mahkeme'nin kararı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davayı 9 Kasım'da sonuçlandırarak, Hindular lehine karar vermişti.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da 5 dönümlük alternatif arazi tahsis edileceği belirtilmişti.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

"Babri Camisi'nin bulunduğu alanda, Ram Tapınağı olduğu" iddiası, ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Modi, yıl başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindu Vakfı "Ram Janmabhoomi Nyas"na verilmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA