Hindistan'da mum fabrikasında yangın: 8 ölü, 4 yaralı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye komşu Gaziabad şehrindeki mum fabrikasında çıkan yangında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
05.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:49
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye komşu Gaziabad şehrindeki mum fabrikasında çıkan yangında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gaziabad'daki mum fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangında biri çocuk, 6'sı kadın 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA