Hindistan'da mühimmat deposunda patlama: 2 ölü Hindistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Hindistan'da Cemmu Keşmir'deki Khundru bölgesinde yer alan orduya ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamada iki işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı belirtildi.



Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA