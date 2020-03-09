Hindistan'da mühimmat deposunda patlama: 2 ölü
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Hindistan, 3. Sayfa

Hindistan'da mühimmat deposunda patlama: 2 ölü

Hindistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

09.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:00
Hindistan'da mühimmat deposunda patlama: 2 ölü

Hindistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Hindistan'da Cemmu Keşmir'deki Khundru bölgesinde yer alan orduya ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamada iki işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı belirtildi.


Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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