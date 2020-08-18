Hindistan'da muhalefetten tartışmaların ortasındaki Facebook'un CEO'su Zuckerberg'e mektup
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Hindistan'da muhalefetten tartışmaların ortasındaki Facebook'un CEO'su Zuckerberg'e mektup

Hindistan'da muhalefet, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığına yönelik tartışmaların ortasında yer alan Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e mektup göndererek, "şirketin Hindistan'daki üst düzey...

Hindistan'da muhalefetten tartışmaların ortasındaki Facebook'un CEO'su Zuckerberg'e mektup
18.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:55

Hindistan'da muhalefet, iktidar partisiyle bağlantılı kullanıcıların nefret söylemlerini ve şiddeti kışkırtan içeriklerini kaldırmadığına yönelik tartışmaların ortasında yer alan Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e mektup göndererek, "şirketin Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin ve onların operasyonlarının soruşturulmasını" talep etti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sosyal medya şirketi, Facebook'un Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) ile bağlantılı kullanıcılar için nefret söylemlerine karşı getirilen kuralları uygulamaktan kaçındığına dair haberi, ülkede tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Indian Express gazetesindeki habere göre, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Genel Sekreteri K.C. Venugopal tarafından Zuckerberg'e gönderilen mektupta, Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin ve onların operasyonlarının soruşturulması talep edildi.

Mektupta, WSJ'nin haberinde Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkililerinin BJP'li politikacıların nefret söylemlerini yaymada suç ortağı olduğu ve söz konusu parti lehine işlemlerine dair açık suçlamalar bulunduğu belirtildi.

Bu durumun Facebook'un Hindistan'daki seçim demokrasisine müdahalesiyle ilgili ciddi bir iddia olduğuna işaret edilen mektupta, yapılacak soruşturmanın 1-2 ayda tamamlanması ve kamuoyuyla paylaşılması istendi.

Mektupta, soruşturma tamamlanana değin Facebook'un Hindistan'daki ekibinin geri çekilmesi talep edildi.

"Demokrasimizin manipüle edilmesine izin veremeyiz"

INC'nin eski lideri Rahul Gandhi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Zor kazanılan demokrasimizin ön yargı, yalan haber ve nefret söylemleriyle manipüle edilmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Gandhi, 16 Ağustos'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, BJP ve RSS'in (Hindu milliyetçisi çeşitli grupların çatı örgütü Ulusal Gönüllüler Organizasyonu) Hindistan'da Facebook ve WhatsApp'ı kontrol ettiğini belirtmişti.

Facebook'tan yapılan açıklamada, dün, söz konusu tartışmaların ardından Hint medyasına gönderdiği e-postada, nefret söylemlerinin ve şiddeti kışkırtan içeriklerin yasaklandığını, bu politikaların herhangi birinin siyasi pozisyon veya parti ilişkisine bakılmaksızın küresel uygulandığını kaydetmişti.

Facebook'un Hindistan'daki üst düzey yetkilisine polis işlemi

Tartışmaların merkezindeki Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das hakkında "dini duyguları incittiği" iddiasıyla yapılan şikayet üzerine polis işlemi başlatıldı.

Dün, INC, WSJ'nin haberindeki iddiaların ilgili parlamento komisyonunca soruşturulmasını talep etmişti.

BJP'li milletvekilleri ise INC'nin iddialarını reddetti.

"Müslümanlara karşı nefret söylemlerine eylemsizlik"

WSJ'nin 14 Ağustos'taki haberinde, Facebook'un Hindistan'daki Kamu Politikası Direktörü Ankhi Das'ın BJP'li siyasetçilere karşı nefret söylemleri kurallarını uygulamaktan kaçındığı, çalışanlarına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisinden siyasetçilerin söz konusu ihlallerinin cezalandırılmasının şirketin ülkedeki ticari beklentilerine zarar vereceğini söylediği belirtilmişti.

Das'ın, seçimlerle ilgili konularda BJP'ye olumlu yaklaşımda bulunduğu aktarılan haberde, iktidar partisiyle ilgili yalan haberleri de kaldırttığı öne sürülmüştü.

Nisanda Hintli milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu mobil internet şirketi Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyuran Facebook'un en büyük pazarı Hindistan'da, 340 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor.

Kaynak: AA

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