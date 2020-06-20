Hindistan'da muhalefetten hükümete Galwan Vadisi tepkisi
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Hindistan'da muhalefetten hükümete Galwan Vadisi tepkisi

Hindistan'da muhalefet partileri, Hint birliklerinin 15 Haziran'da Çin birlikleriyle çatışma yaşadığı Galwan Vadisi'ndeki durumu tam olarak açıklamadığı gerekçesiyle iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine tepki gösterdi.

Hindistan'da muhalefetten hükümete Galwan Vadisi tepkisi
20.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:57

Hindistan'da muhalefet partileri, Hint birliklerinin 15 Haziran'da Çin birlikleriyle çatışma yaşadığı Galwan Vadisi'ndeki durumu tam olarak açıklamadığı gerekçesiyle iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümetine tepki gösterdi.

"The Wire" isimli haber sitesine göre, Başbakan Narendra Modi'nin "Çin birliklerinin Hindistan topraklarına girmediğini" açıklaması ülkede tartışmalara yol açtı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından 17 Haziran'da yapılan açıklamada, Çin tarafının Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) Hindistan tarafındaki Galwan Vadisi'nde bir yapı inşa etmeye çalıştığı belirtilmişti. Bakanlığın 16 Haziran'daki açıklamasında, çatışmanın Çin'in tek taraflı olarak bölgedeki statükoyu değiştirme girişimi sonucunda yaşandığı kaydedilmişti.

Muhalefet partileri ise "çelişkili" açıklamalar sebebiyle hükümetten konuyu tam olarak açıklığa kavuşturmasını talep etti.

Eski Hindistan Ulusal Kongresi (INC) Başkanı Rahul Gandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başbakan Narendra Modi'nin ülkeyi "Çin'in saldırganlığına teslim ettiğini" belirterek, askerlerin neden ve nerede öldürüldüğünü sorguladı.

INC Başkanı Sonia Gandi'de, dün akşam yaptığı açıklamada, muhalefet liderlerinin konunun detaylarıyla ilgili hala karanlıkta kaldığını ifade ederek, Hint istihbaratının başarısızlığı olup olmadığını sorgulamıştı.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Modi'nin açıklamasına atıfta bulunarak "Topraklarımızdaki Çinlileri dışarı atarken değilse, 20 askerimiz neden öldü." ifadelerini kullandı.

Uveysi, hükümetten Galwan Vadisi'nin ve Pangong Gölü'nün ne kadarının Hindistan'a ait olduğuna dair resmi bir harita paylaşmasını talep etti.

Modi, video konferans üzerinden ülkedeki parti liderleriyle dün geç saatlerde yaptığı görüşmede, Çin birliklerinin Hindistan topraklarına girmediğini ve herhangi bir güvenlik noktasının ele geçirilmediğini ifade etmişti.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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