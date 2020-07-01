Hindistan'da "maskeni tak" kavgası kamerada
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Hindistan'da "maskeni tak" kavgası kamerada

Hindistan'ın Nellore adlı şehrindeki bir turizm acentesinde çalışan bir personel, maske takmayan mesai arkadaşıyla arasında kavga çıktı.

Hindistan'da
01.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:44
Hindistan'ın Nellore adlı şehrindeki bir turizm acentesinde çalışan bir personel, maske takmayan mesai arkadaşıyla arasında kavga çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'ın Nellore adlı şehrindeki bir turizm acentesinde çalışan Checuri Usharani adlı kişi, mesai arkadaşı Bhaskar Rao'yu maske takması konusunda uyardı. Uyarıya sinirlenen Rao, bir sandalyenin kolunu kırarak Usharani'nin üzerine yürüdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İki personelin kavgasını ayırmak için ofisteki diğer çalışanlar araya girdi. Aldığı darbelerle ayakta zor duran  Usharani tedavisi için hastaneye kaldırılırken, mesai arkadaşını darp eden Rao polis tarafından gözalaltına alındı.

- Hindistan

Kaynak: DHA

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