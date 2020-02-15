Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada bir isyancı öldü

15.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:16

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, bir isyancı öldü.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Sukma bölgesindeki ormanlık alanda devriye gezen güvenlik görevlileriyle Maocular arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir Maocu yaşamını yitirdi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA