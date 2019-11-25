Hindistan'da Maocu isyancılar iş makinelerini hedef alıyor

25.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:00

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde Maocu isyancılar, Ulusal Maden Geliştirme Şirketinin (NMDC) 9 inşaat aracı ve iş makinesini ateşe verdi.



Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilisi Sunderaj P, Danetwada bölgesinde NMDC'ye ait Kirandul maden bölgesinde 6 damperli kamyon ve 3 iş makinesinin Maocu isyancılar tarafından ateşe verildiğini belirtti.



Saldırının ardından güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiğini ancak isyancıların ormana doğru kaçtığını aktaran Sunderaj P, "Maocular baskı altında olduklarından, varlıklarını göstermek için şimdi de bu bölgelerdeki araçları hedef alıyorlar. Bölgede kapsamlı operasyon başlattık." dedi.



Benzer bir olayın cumartesi gecesi Naryanpur bölgesinde de yaşandığını hatırlatan Sunderaj P, Maocu isyancıların, yol yapım çalışmasının sürdüğü bir bölgede 4 inşaat aracını ateşe verdiğini söyledi.



Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.



Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.



Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA