Hindistan'da Maocu direnişçilerle çatışmada ölen asker sayısı 22'ye çıktı
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Hindistan'da Maocu direnişçilerle çatışmada ölen asker sayısı 22'ye çıktı

Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel
Hindistan'da Maocu direnişçilerle çatışmada ölen asker sayısı 22'ye çıktı

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, Maocu direnişçilerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerlerin sayısı 22'ye çıktı.

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, Maocu direnişçilerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerlerin sayısı 22'ye çıktı.

Ülke basınındaki habere göre, Çatisgarh Emniyet Müdürü Ashok Juneja, yaptığı açıklamada, dün Bijapur kentinde güvenlik güçlerinin ormanlık alandaki bir sığınağa yaptığı baskında Maocu direnişçilerle çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmanın ardından 17 askerin daha cansız bedenini bulduklarını, böylece yaşamını yitiren askerlerin sayısının 22'ye çıktığını belirten Juneja, 32 askerin de yaralandığını kaydetti.

Juneja, çatışmada 15 direnişçinin de öldüğünü söyledi.

Başbakan Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çatisgarh'ta Maocularla savaşırken şehit düşenlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını ifade ederek yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada 4 saat süren çatışmada 5 askerin öldüğünü, 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurmuştu.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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