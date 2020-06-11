Hindistan'da mahsur kalan terapistler zor günlerinde yanlarında olan ülkeye borçlarını ödüyor
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Hindistan'da mahsur kalan terapistler zor günlerinde yanlarında olan ülkeye borçlarını ödüyor

Hindistan'da mahsur kalan terapistler zor günlerinde yanlarında olan ülkeye borçlarını ödüyor -Yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları ücretsiz su terapisi yapmaya başladılar.

11.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:30

Hindistan'da mahsur kalan terapistler zor günlerinde yanlarında olan ülkeye borçlarını ödüyor

-Yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları ücretsiz su terapisi yapmaya başladılar.

MUĞLA - Kovid-19 salgınında Hindistan'da mahsur kaldıktan sonra çektiği videoda gözyaşları içinde yardım isteyen ve Türkiye'ye getirilen su terapisti Seda Yavaş ile dört arkadaşı 'Ülkemize borcumuzu ödemek istiyoruz' diyerek meslekleri ile ilgili sosyal sorumluluk projesine başladılar.

Korona virüs salgınında pandemi ilan edilmesi üzerine sınırların kapanması ve uçuşların iptal edilmesi sonrası Hindistan'da mahsur kalan Seda Yavaş, Gökçen Yücekaya, Pınar Genç, Güneş Atalay ve Ceren Başgül Nebioğlu, Türkiye'ye getirildikten sonra ayrılmadılar ve sosyal sorumluluk projesine başladılar. Seda Yavaş ve arkadaşları Muğla'nın Dalaman ilçesindeki termal otel sahiplerinin daveti üzerine yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları ücretsiz su terapisi yapmaya başladılar.

Seda Yavaş'ı tüm Türkiye Hindistan'da gözyaşları içinde çektiği ve Türkiye'den yardım talep ettiği video ile tanıdı. Sosyal medyadaki videosunun Türk televizyonlarında gündeme gelmesinin ardından Hindistan'daki Türk vatandaşları THY uçağı ile İzmir'e getirilmiş ve 14 günlük karantina sonrası taburcu edilmişlerdi. Bu süreci yakından takip eden Dalaman'daki Termal Otel sahipleri, kendilerine sosyal sorumluluk projesi için irtibata geçtiler.

Ücretsiz tedavi hizmeti vermeye başladılar

Hindistan'dan Türkiye'ye getirilmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri, Dışişleri ve THY'nin büyük katkısı bulunduğunu söyleyen Seda Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerini ene zor günlerinde kucak açtığını ve Türkiye'ye bu borçlarını ödemek için sosyal sorumluluk projesine başladıklarını açıkladı.

15 gündür Dalaman'daki tesiste romatizma, fıtık ve astım gibi rahatsızlığı bulanan vatandaşlar ücretsiz tedavi edilirken su terapisi için İstanbul'dan gelen Ferdane Arabacı, "Benim ayaklarım ve bütün vücudumda problemlerim var. Yıllarca bel fıtığı, bey kayması, ayakta problemlerim. Burada bir kızımız bel terapisi yaptı Tibet kaseleri ile. Bir seansta yarım saat bu terapiyi yaptı. Be azar azar yürüyorken, koşarak yürüyebilirim diyebilirim" diye konuştu.

15 gündür su terapisi gören Seren Selvi, ""Su terapisi yapıldı bize. Suda bir takım seanslar gördük. Astım mağarasına girdik. Bende aileden gelen bir problem vardı. Baba astım, hala astım. Astım mağarasında nefesimiz açıldı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

"Türkiye imkansızı yaptı"

Hindistan'a terapi eğitimi için giden ve Kovid-19 salgını sonrası mahsur kalan Seda Yavaş, "Hindistan'da daha büyük kapsamlı bir eğitim vardı. Fakat 18 Mart'ta tüm havuzlar kapatıldı. Yabancılar otellerden çıkartıldı. Çünkü biz onlar gibi değildik. Hemen fark ediliyorduk. Bu sefer sokakta kalma süreci başladı. O dönemlerde ülkeme, devletime her kanaldan bunları duyurmaya çalıştım. Sosyal medya üzerinden bir grup kurdum. Sağolsun Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. Bizi Türkiye'ye getirdi. Şu an orada kalmış 50 kişi daha vardı. Bunların 33'ü uçakla geldi. Bunu kimse bilmiyor. Biz sosyal medya grubundan takip ettiğimiz için onların sürecini çok iyi biliyoruz. Cuma günü 17 kişilik bir grup daha gelecek ve 33 kişinin tamamı tek uçakla geldi. Bu gerçekten bir ülkenin yapması imkansız bir şey. Türkiye bunu yaptı" dedi.

"Ülkemizin bize verdiğini geri ödemek istiyoruz"

Zor günlerinde kendilerine kucak Türkiye Cumhuriyeti'ne borçlarının bulunduğunu açıklayan Seda Yavaş, "Biz Hindistan'da kalmış, hayatını terapiye ve insanlara adamış olarak bu süreci takip eden Dalaman'daki termal otel sahipleri bize kapılarını açtı. Termal tesisi işleten grup dedi ki, 'biz sizi bu ortamı sağlayalım. Çünkü zaten bizim doğal bir kaynak suyumuz var. Burada deri hastalıklarını, sedef hastalıklarını tedavi ediyoruz ama bizim fizyoterapistimiz, kemik sağılığı ve ses frekansı kullanılan mağaralarımız da var. Gelin birlikte bu sosyal sorumluluk projesini devam ettirelim. Türkiye'deki hasta ve özellikle Kovid sonrası kötü hisseden insanlara kapı açalım' dediler ve biz bu niyetle buraya geldik. Çok güzel neticeler alıyoruz. Çünkü bizim buradaki sularımız Kovid hastalarını tedavi eden, o sülfürün yaydığı, çok yan mesafede bile terapi yapsak bile birbirimize bulaştırma riski olmayan, aksine bunu bloke eden bir yanı var. Gelir gelmez ayağımızın tozu ile insanlara tedavi etmeye başladık. Bir kere bu bizim için çok önemli. Yani ülkemizin bize verdiğini biz de gerisin geriye iade ettik. Çok mutluyuz" dedi.

"İnsanlara faydamız dokunsun"

Termal tesis ortaklarından Didem Uyanık, "Türkiye ve dünya Kovid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Biz de sosyal sorumluluk projesi yaptık. İnsanlara ne kadar faydamız olursa o kadar mutlu olacağız. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

Hindistan'da mahsur kalan terapistler zor günlerinde yanlarında olan ülkeye borçlarını ödüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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