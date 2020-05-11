Hindistan'da mahsur kalan Alman, 54 gündür havalimanında yaşıyor

Alman vatandaşı 40 yaşındaki Edgard Ziebat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Hindistan'ın uluslararası uçuşları askıya alması ile 18 Mart'tan bu yana Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yaşıyor.

Alman vatandaşı 40 yaşındaki Edgard Ziebat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Hindistan'ın uluslararası uçuşları askıya alması ile 18 Mart'tan bu yana Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yaşıyor.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Ziebat, 18 Mart'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'den İstanbul'a Yeni Delhi üzerinden aktarmalı uçuş ile seyahat ediyordu. Aynı gün Hindistan'ın uluslararası uçuşları iptal etmesiyle Alman vatandaşı, Yeni Delhi'deki havalimanından ayrılamadı.

Havalimanı yetkilileri, transit yolcu olarak gelen Ziebat'ın durumunu Almanya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliğine bildirdiklerini, elçilikten gelen yanıtla Alman vatandaşının aranan bir suçlu olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Alman vatandaşının günlerini gazete ve dergi okuyarak geçirdiğini söyleyen yetkililer, geçiş alanında yürüyüş yaptığını, ailesi ve arkadaşlarıyla telefonda görüştüğünü aktardı.

Ziebat, Kovid-19'dan ötürü uluslararası uçuşların iptal edilmesi sebebiyle 54 gündür Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yaşıyor.

Öte yandan, Ziebat'ın durumu, başrolünde Tom Hanks'in oynadığı 2004 yapımı "The Terminal" filmini anımsattı.

Filmde, ünlü aktör Tom Hanks'in canlandırdığı Viktor Navorski isimli karakterin New York'taki John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'nda başından geçenler anlatılıyor.

Film, "Krakozhia" adlı hayali bir ülkenin vatandaşı olan Navorski'nin babasının vasiyetini yerine getirmek için geldiği ABD'de yaşadıklarını konu alıyor. Havalimanına indiğinde ülkesinde iç savaş çıkan Navorski, ABD Krakozhia'yı tanımadığı için New York'a gidemiyor ve havalimanında yaşamaya başlıyor.

Sanat Yönetmenleri Derneği tarafından Mükemmellik Ödülü'ne layık görülen film, İranlı Mehran Karimi Nasseri'nin öyküsüne dayanıyor. 1988'de Fransa üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışırken göçmen olduğunu kanıtlayan evrakları kaybeden Nasserini, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda 18 yıl yaşamak zorunda kalmıştı. Havalimanında rahatsızlanmasının ardından 2006'da hastaneye kaldırılan Nasseri, halen Paris'teki bir sığınma evinde yaşıyor.

Kaynak: AA