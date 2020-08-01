Hindistan'da limanda vincin devrilmesi sonucu 9 işçi öldü
Hindistan'da ülkenin güneyindeki Andra Pradeş eyaletine bağlı Visakhapatnam kentinde limandaki yük vincinin rüzgardan devrilmesi sonucu 9 işçi hayatını kaybetti.
01.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:36
Hindistan'da ülkenin güneyindeki Andra Pradeş eyaletine bağlı Visakhapatnam kentinde limandaki yük vincinin rüzgardan devrilmesi sonucu 9 işçi hayatını kaybetti.
Visakhapatnam Emniyet Müdürü RK Meena, kamuya ait Hindustan Shipyard Limited şirketinin işlettiği limandaki kazada hayatını kaybeden işçilerden 4'ünün tersaneye bağlı çalıştığını, 5 işçinin ise sözleşmeli olduğununu kaydetti.
Ulusal basında yer alan habere göre, kaza vinçin test yüklemesi sırasında meydana geldi. Kazada, 1 işçi de ağır yaralandı.
Vincin devrilişini kaydeden 8 saniyelik video sosyal medyada yer aldı.
Kaynak: AA