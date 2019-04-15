Hindistan'da Köylülere Saldıran Leopar Öldürüldü
Hindistan'ın Patna eyaletinde 8 kişiyi yaralayan leopar, köylüler tarafından öldürüldü.
Hindistan'ın Patna eyaletinde 8 kişiyi yaralayan leopar, köylüler tarafından öldürüldü.
Ülke basınında yer alan habere göre, Telhara köyünde bir leoparın saldırısı sonucu 8 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri, 8 kişiyi yaralayan leoparın köylüler tarafından öldürüldüğünü ifade ederek yaban hayatı koruma yasasının çiğnenmesi nedeniyle olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Maharaştra eyaletinde geçen ay 5 yaşındaki kız çocuğu leopar saldırısında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA