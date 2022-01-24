Hindistan'da Kovid-19 vakaları son günlerde 300 binin üzerinde - Haberler
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Hindistan'da Kovid-19 vakaları son günlerde 300 binin üzerinde

Hindistan'da Kovid-19 vakaları son günlerde 300 binin üzerinde
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Dünya genelinde Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vaka sayıları artarken, Hindistan'da son 5 gündür vaka sayısı 300 binin üzerinde seyrediyor.

Dünya genelinde Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vaka sayıları artarken, Hindistan'da son 5 gündür vaka sayısı 300 binin üzerinde seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 306 bin 64 vaka ile toplam vaka sayısı 39 milyon 543 bin 328'e yükseldi.

Böylece 8 ayda, art arda 300 binden fazla vakanın tespit edildiği beşinci gün oldu.

Virüs nedeniyle 439 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası salgının başından bu yana kayıtlara geçen ölü sayısı 489 bin 848'e yükseldi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

Sağlık Bakanlığı, Omicron, India, Güncel, Haber

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