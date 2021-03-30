Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları yeniden artışa geçti
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Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları yeniden artışa geçti

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları yeniden artışa geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da vaka sayıları 5 ayın ardından yeniden artmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da vaka sayıları 5 ayın ardından yeniden artmaya başladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 56 bin 211 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 95 bin 855'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 271 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece Hindistan'da virüsten ölenlerin sayısı 162 bin 114'e yükseldi.

Hindistan'da en çok vakanın görüldüğü Maharaştra eyaletinde son 24 saatte 31 bin 643 yeni vaka tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı diğer vakarın 2 bin 868'i Pencap, 2 bin 792'si Karnataka, 2 bin 323'ü Madhya Pradeş, 2 bin 279'u da Tamil Nadu eyaletlerinde görüldü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.

Ülkede dün son 24 saatte tespit edildiği açıklanan 68 bin 20 yeni vaka, Ekim 2020'den bu yana en yüksek sayı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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