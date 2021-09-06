Hindistan'da Kovid-19 salgınında yüz yüze eğitimin olmaması en çok yoksul çocukları etkiledi

Hindistan'da yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede uzun süre yüz yüze eğitim yapılamamasının, ekonomik durumu iyi olmayan çocuklar için "felaket sonuçlara" yol açtığı bildirildi.

Hindistan'da yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede uzun süre yüz yüze eğitim yapılamamasının, ekonomik durumu iyi olmayan çocuklar için "felaket sonuçlara" yol açtığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, köylerde ve gecekondu bölgelerinde devlet okullarına giden öğrencilere odaklanıldığı belirtilen bir anket çalışması yürüttü.

Çalışma, 15 eyalet ve federal olarak yönetilen bölgelerde yaklaşık 100 gönüllü tarafından yapıldı.

Hindistan genelinde 1400 çocuğun katılım sağladığı araştırmada, köylerdeki çocukların yalnızca yüzde 8'inin, şehirlerdekilerin ise yüzde 24'ünün düzenli olarak çevrim içi eğitime katılabildiği ortaya konuldu.

Anket sonucunda, çocukların yüzde 37'sinin çevrim içi derslere hiç katılamadığı belirtilerek, çocukların neredeyse yarısının birkaç kelimeden fazla okuyamadığı ifade edildi.

Çalışmanın sonucunu, "üzücü" olarak yorumlayan uzmanlar, bu durumun nedeninin çoğu evde akıllı telefonun olmaması ile ilişkilendiriyor.

Uzmanlar, ankete katılan çocukların yalnızca yüzde 9'unun kendi cep telefonu olduğunu belirtilerek, salgında okulların uzun süre yüz yüze eğitim yapılamamasının ekonomik durumu iyi olmayan çocuklar için "felaket sonuçlara" yol açtığını kaydetti.

Ebeveynler çocukların okuma yazma becerilerin azaldığını düşünüyor

Öte yandan, birçok ebeveyn, Kovid-19 nedeniyle getirilen karantina sürecinde, çocukların okuma yazma becerilerinin azaldığını düşünüyor.

Araştırmada görüşlerine yer verilen ekonomist Reetika Khera, okulların tamamen açılmasının şimdilik tavsiye edilemeyeceği ancak çocukların haftada bir veya iki kez gruplar halinde okula başlamasının iyi bir başlangıç olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer