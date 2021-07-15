Hindistan'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 2 ayın ardından iyileşenlerin sayısını geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, vaka sayısı, iki ayın ardından iyileşenlerin sayısını geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, vaka sayısı, iki ayın ardından iyileşenlerin sayısını geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 bin 806 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede, son 24 saatte 581 kişi öldü, 39 bin 130 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 13 Temmuz'da 436 bin 414 iken dün itibarıyla 438 bin 301'e yükseldi.

Yeni vaka sayısı, 62 günün ardından ilk kez iyileşenlerin sayısını geçti.

İyileşenlerin sayısının son 2 aydır yeni vaka sayılarının üzerinde bulunmasıyla salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyordu.

Toplam 30 milyon 143 bin 850 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,2 olarak kaydedildi.

Uygulanan aşı dozu 391 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 391 milyon 340 bin 491 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen