Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 44 bin 111 yeni vaka tespit edildi, 738 kişi öldü, 57 bin 477 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı da 495 bin 533'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 605 bin 779 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,1'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 502 bin 362'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 401 bin 50'ye çıktı.

Yerli Covaxin aşısı Delta varyantına karşı yüzde 65,2 etkili

NDTV'nin haberine göre, Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen ve klinik denemelerde üçüncü aşamada olan yerli aşı Covaxin'in etkililiğine ilişkin nihai sonuçlar kamuoyuna duyuruldu.

Henüz hakem onayı almayan sonuçlara göre, Covaxin'in Delta varyantına karşı yüzde 65,2 etkili olduğu bildirildi.

Öte yandan yerli aşının virüse karşı ortalama yüzde 77,8 koruma sağladığı ortaya kondu.

Şirket, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) acil kullanım onayı almak için görüşmelerde bulunuyor.

Aralarında Brezilya, İran, Meksika ve Filipinler'in olduğu 16 ülkede Covaxin'e acil kullanım izni verilmişti.

Uygulanan aşı dozu 344 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek yaklaşık 344 milyon 610 bin doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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