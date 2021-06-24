Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 54 bin 69 yeni vaka tespit edilirken 68 bin 885 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 627 bin 57'ye geriledi.

İyileşenlerin sayısının 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 63 bin 740 kişinin iyileştiği ülkede iyileşme oranı yüzde 96,61'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 82 bin 778'e, can kaybı sayısı 391 bin 981'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 300 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 301 milyon 626 bin 28 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,9 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,9 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 180 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 180 milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:34:27. #1.14#

title