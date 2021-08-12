?Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 binden fazla vaka tespit edildi
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?Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 binden fazla vaka tespit edildi

?Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 binden fazla vaka tespit edildi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 145 kişinin virüse yakalandığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da son 24 saatte 41 bin 145 kişinin virüse yakalandığı bildirildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 41 bin 145 yeni vaka tespit edilirken, 490 kişi öldü, 39 bin 69 kişi iyileşti.

Yeni vakaların 23 bin 500'ü Kerala, 5 bin 560'ı Maharaştra'da, 1964'ü Tamil Nadu'da, 1869'u Andhra Pradeş'te, 1826'sı Karnataka'da ve 1078'i Odisha'da görüldü.

Tedavisi süren hasta sayısı ise 387 bin 987 olarak kayıtlara geçti.

Toplam 31 milyon 260 bin 50 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede vaka sayısı 32 milyon 77 bin 706'a, can kaybı sayısı 429 bin 669'a çıktı.

Uygulanan aşı dozu 523 milyonu geçti

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 523 milyon 671 bin dozun üzerinde aşı yapıldığını bildirdi.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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