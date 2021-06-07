Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 427 kişi öldü
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Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 427 kişi öldü

Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 427 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 2 bin 427 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 2 bin 427 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 100 bin 636 vaka tespit edildi. Günlük vaka sayısı, 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviye geriledi.

Son 24 saatte 2 bin 427 Kovid-19 hastası hayatını kaybederken günlük can kaybı sayısı 23 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 909 bin 975'e çıktığı ülkede bugüne dek 349 bin 186 kişi öldü.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı. Günlük can kaybı sayısı da 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a kadar yükselmişti.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

İyileşenlerin sayısı 25 gündür yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan'da son 24 saatte 174 bin 399 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 25 gündür yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranının yüzde 93,94 olduğu ülkede, 1 milyon 401 bin 609 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan'ın bazı bölgelerinde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetilecek

Kovid-19 vakalarının düşüşe geçtiği Hindistan'da, bazı eyaletlerde virüse karşı kısıtlamaların kısmi olarak kaldırılacağı duyuruldu.

Salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Delhi Ulusal Başkent Bölgesi ve Maharaştra eyaletinde bugünden itibaren, iş yerlerinin tekrar faaliyete geçmesine izin verildi.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, Kovid-19 tedbirlerine uyulmak kaydıyla alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarların da misafirlerini ağırlayabileceğini kaydetmişti.

Uygulanan aşı dozu 232 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 232 milyon 790 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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